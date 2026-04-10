Parigi: andamento rialzista per Kering
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale del lusso, che lievita del 2,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Kering è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 283,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 277,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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