Parigi: andamento rialzista per Kering

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale del lusso , che lievita del 2,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Kering è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 283,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 277,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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