Parigi: calo per Kering
(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale del lusso, che passa di mano con un calo del 2,07%.
Il trend di Kering mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del colosso del lusso è in rafforzamento con area di resistenza vista a 275,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 269,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 281,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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