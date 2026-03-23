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/ Parigi: mette il turbo Kering
Parigi: mette il turbo Kering
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23 marzo 2026 - 13.00
Seduta decisamente positiva per la
multinazionale del lusso
, che tratta in rialzo del 4,31%.
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