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Parigi: mette il turbo Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: mette il turbo Kering
Seduta decisamente positiva per la multinazionale del lusso, che tratta in rialzo del 4,31%.
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