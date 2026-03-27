Parigi: performance negativa per Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso , che tratta con una perdita del 2,30%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del colosso del lusso si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 250,6 Euro. Supporto stimato a 244,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 257.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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