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/ Parigi: giornata depressa per Kering
Parigi: giornata depressa per Kering
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In breve
13 aprile 2026 - 09.50
Rosso per la
multinazionale del lusso
, che sta segnando un calo del 3,62%.
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