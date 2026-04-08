Parigi: Kering, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale del lusso , che passa di mano con un aumento del 6,75%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario del colosso del lusso che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 272,5 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 277,3. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 269,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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