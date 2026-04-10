Parigi: in calo Thales
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, in flessione del 3,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Thales è in rafforzamento con area di resistenza vista a 266,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 256,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 276,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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