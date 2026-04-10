Parigi: in calo Thales

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in flessione del 3,06% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Thales è in rafforzamento con area di resistenza vista a 266,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 256,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 276,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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