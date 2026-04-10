Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che avanza bene del 2,05%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```