Piazza Affari: balza in avanti Campari

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda attiva nel settore beverage , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Campari rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società famosa per il suo bitter alcolico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,865 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,663. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,067.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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