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/ Si muove in ribasso Campari a Piazza Affari
Si muove in ribasso Campari a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 09.35
A picco l'
azienda attiva nel settore beverage
, che presenta un pessimo -11,95%.
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