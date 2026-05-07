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Si muove in ribasso Campari a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Campari a Piazza Affari
A picco l'azienda attiva nel settore beverage, che presenta un pessimo -11,95%.
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