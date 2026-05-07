Piazza Affari: seduta molto difficile per Campari
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore beverage, che tratta in perdita dell'11,89% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Campari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,936 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,202.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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