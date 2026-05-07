Piazza Affari: seduta molto difficile per Campari

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel settore beverage , che tratta in perdita dell'11,89% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Campari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,936 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,202.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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