Piazza Affari: andamento rialzista per Campari

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore beverage , in guadagno del 2,39% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Campari rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la società famosa per il suo bitter alcolico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,569 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,383. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,755.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```