Milano 10:08
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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto oil italiano
In lieve calo l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata sotto la parità a 29.209,81 punti.
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