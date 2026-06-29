Milano 15:26
51.295 +0,06%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:26
10.510 +0,02%
Francoforte 15:26
24.712 +0,16%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano continua la giornata in aumento dell'1,15%.
Condividi
```