Milano 10:38
51.217 -1,09%
Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 10:38
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Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 25.744,09 punti, in calo dell'1,20%.
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