Milano 10:46
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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto oil italiano
Depressa l'indice petrolifero a Milano, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.065,12 punti.
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