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A Piazza Affari, forte ascesa per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari, forte ascesa per il comparto oil italiano
Giornata brillante per l'indice petrolifero a Milano, che avanza a 26.318,35 punti.
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