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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano continua la giornata in aumento dello 0,96%.
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