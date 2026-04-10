Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moncler

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda nota per i piumini , che avanza bene del 2,96%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Moncler subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,18 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54,82. L'equilibrata forza rialzista dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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