Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE B
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società media e di comunicazione italiana, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di MFE B si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,672 Euro. Supporto stimato a 3,596. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,748.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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