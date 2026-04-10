Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE B

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società media e di comunicazione italiana , in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di MFE B si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,672 Euro. Supporto stimato a 3,596. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,748.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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