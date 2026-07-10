Piazza Affari: scambi in positivo per Moltiply Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il broker online per i mutui alle famiglie, che avanza bene del 3,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moltiply Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Moltiply Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,53 Euro. Primo supporto visto a 35,38. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```