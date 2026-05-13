Assegno Unico, erogati 4,9 miliardi nel primo trimestre

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati 4,9 miliardi di euro per l'Assegno Unito a favore delle famiglie italiane, una cifra che si aggiunge ai 19,8 miliardi pagati nel 2025 quale contributo a favore dei figli minori e dei carichi familiari. E' quanto emerge dall'a0ggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi dall'INPS.



I nuclei familiari raggiunti dal contributo nei primi tre mesi del 2026 supera i sei milioni (6.005.876 nuclei) per un totale di 9.473.036 figli beneficiari del contributo.



L’importo medio per figlio, a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta a 171 euro, variando da un minimo di circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro) a 228 euro per la classe ISEE minima (pari a 17.468,51 euro per il 2026).



A livello regionale, la gran parte delle famiglie richiedenti risiede in Lombardia (998.634 nuclei) Campania (643.357) e Lazio (558.840 nuclei) raggiungendo quasi 1,6 milioni di figli in Lombardia, più di 1 milione in Campania e oltre 900 mila nel Lazio.



L'importo medio erogato è in linea con la media nazionale nel Lazio, superiore in Campania (186 euro) e inferiore alla media nazionale in Lombardia (166 euro). Più in generale, l'importo medio più basso per figlio viene percepito in Valle d'Aosta con 157 euro in media per figlio, quello più elevato in Calabria con 198 euro a figlio.

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