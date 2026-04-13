Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:20
25.260 +0,57%
Dow Jones 19:20
47.948 +0,07%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per l'Hang Seng Index, che conclude in progresso dello 0,55%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.152,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.375,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.929,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```