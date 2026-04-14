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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Composto ribasso per l'Hang Seng Index, in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 25.220,4. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 25.997,4. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 24.780.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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