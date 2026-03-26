Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,48%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 159,815, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,703. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,927.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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