Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,48%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 159,815, mentre il supporto più immediato si intravede a 158,703. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,927.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)