Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,04%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 160,097. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 158,198. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 161,996.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)