Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,02%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 159,704 e primo supporto individuato a 159,607. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 159,801.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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