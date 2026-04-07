Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,02%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 159,704 e primo supporto individuato a 159,607. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 159,801.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)