Milano 10:24
43.327 -0,86%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:24
9.926 -0,47%
Francoforte 10:24
22.354 -1,14%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

La giornata del 26 marzo chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,13%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 160,096. Rischio di eventuale correzione fino al target 158,773. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 161,419.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```