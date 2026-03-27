Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
La giornata del 26 marzo chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,13%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 160,096. Rischio di eventuale correzione fino al target 158,773. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 161,419.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)