Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,22%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 159,22, con il supporto più immediato individuato in area 158,243. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 157,799.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)