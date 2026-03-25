ArcelorMittal, Standard Ethics conferma rating ESG "E+"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" a ArcelorMittal , leader mondiale nella produzione di acciaio e minerale di ferro. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Secondo la metodologia di Standard Ethics, ArcelorMittal appare orientata verso un approccio olistico sulla Sostenibilità. Adotta una rendicontazione ESG adeguata, fissa obbiettivi socio-ambientali di medio-lungo periodo e definisce il proprio Consiglio di Amministrazione sui principi di indipendenza, internazionalità e parità di genere. Tuttavia, appare possibile ampliare lo spettro delle policy ESG rese pubbliche così come l'utilizzo di richiami espliciti alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue).



Tenuto conto della centralità dell'azienda nell'industria siderurgica globale, del delicato sistema geopolitico in cui opera e dell'elevata esposizione a rischi ambientali, di compliance e di fair competiton, è benvenuta qualsiasi ulteriore implementazione sul sistema di prevenzione e gestione dei rischi ESG.

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