Piazza Affari: scambi in positivo per Ariston Holding
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con una variazione percentuale del 2,43%.
Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,759 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,821. Il peggioramento di Ariston Holding è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,717.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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