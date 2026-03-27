Piazza Affari: in calo Ariston Holding

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che passa di mano con un calo del 2,77%.



Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le tendenza di medio periodo di Ariston Holding si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,705 Euro. Supporto stimato a 3,479. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,931.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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