Piazza Affari: risultato positivo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Ariston Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Ariston Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,639 Euro. Prima resistenza a 3,755. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,561.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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