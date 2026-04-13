Auto elettrica, i costruttori europei puntano sul Range extender per battere i cinesi

(Teleborsa) - Volkswagen , Renault , BMW e Stellantis stanno valutando o avviando il lancio di veicoli elettrici con range extender, un piccolo motore termico che funge esclusivamente da generatore per ricaricare la batteria, senza fornire trazione diretta. La strategia, riportata dal Financial Times, punta a rassicurare i consumatori ancora incerti sull'autonomia e sui tempi di ricarica, senza compromettere le filiere industriali europee.



Attualmente solo la cinese Leapmotor vende questi modelli in Europa. Un costruttore francese ha annunciato una piattaforma che consentirebbe fino a 1.400 km di autonomia con range extender, rispetto ai circa 750 km della versione full electric. L'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha dichiarato al FT che "l'autonomia estesa è chiaramente una nuova tendenza", annunciando il lancio quest'anno di versioni range extender del pick-up Ram 1500 Ramcharger e del SUV Jeep Grand Wagoneer. François Provost di Renault ha invece dichiarato: "Pensiamo di poter convincere il 70% dei clienti a passare ai veicoli elettrici entro il 2030."



La soluzione ha però un lato oscuro: secondo Transport & Environment, una volta esaurita la batteria questi veicoli consumano in media 6,4 litri per 100 km, valori simili a quelli di un SUV a benzina. Per questo, se sostituiscono auto a combustione o ibridi plug-in rappresentano un progresso mentre se rimpiazzano le elettriche pure, costituiscono un passo indietro.

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