Stellantis, Filosa: uscita dai marchi farebbe perdere clienti, aperti ad altre partnership oltre Leapmotor

(Teleborsa) - Il Ceo di Stellantis , Antonio Filosa ha negato la possibilità di cessione drastica dei marchi: "Un brand resta perché c'è un cliente che lo vuole. Decisioni troppo drastiche sull'uscita da uno o più marchi rischierebbe di far perdere quella base clienti a favore dei concorrenti". Durante il Future of the Car Summit del Financial Times il CEO ha poi precisato: "Non è scegliere uno, due, tre o quattro brand. Il vero punto è combinare un'allocazione efficiente del capitale con strategie specifiche per ciascun marchio". I dettagli saranno illustrati all'Investor Day del 21 maggio.



Sulle partnership, Filosa ha allargato l'orizzonte oltre Leapmotor, ricordando che i costruttori cinesi sono "player forti": "Le partnership non devono essere monodirezionali, né riguarderanno solo Leapmotor". Stellantis è attrattiva per presenza geografica, scala e "brand incredibilmente forti", e le aree di collaborazione possono includere tecnologia, catena di fornitura e utilizzo della capacità produttiva. Ha citato anche la partnership con Koç in Turchia attraverso Tofas come modello virtuoso: "La scelta di un partner dipende da cosa possiamo condividere e dai benefici per entrambi."



Sul fronte regolatorio europeo, Filosa ha indicato l'accessibilità dei prezzi come "una delle principali cause" del declino del mercato auto continentale, chiedendo un quadro speciale per le piccole auto elettriche che "inquinano meno" e meritano "supercrediti", evitando per alcuni anni che i costi delle nuove norme ricadano su questa categoria.



Ha auspicato anche una regolazione "Made in Europe" che premi chi investe in design, ingegneria, produzione e filiera sul continente: "Spero che troviamo rapidamente una soluzione su piccole auto, veicoli commerciali leggeri e Made in Europe. Poi saremo pronti a crescere".

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