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Borsa: Francoforte apre in ribasso dell'1,02%

Il DAX avvia la giornata a 23.562,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in ribasso dell'1,02%
L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dell'1,02%, a quota 23.562,19 in apertura.
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