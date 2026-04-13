Milano 11:18
47.330 -0,59%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,03%)

Il CAC40 ha iniziato gli scambi a 8.256,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,03%)
L'Indice di Parigi registra una flessione dello 0,03%, a quota 8.256,84 in apertura.
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