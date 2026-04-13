Milano 11:18
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Dow Jones 10-apr
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,33%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,33%
Indice SSE +0,33% a quota 3.979,26 all'apertura pomeridiana.
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