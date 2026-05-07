Piazza Affari: si muove a passi da gigante Brembo

(Teleborsa) - Brilla l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che passa di mano con un aumento del 6,24%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brembo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il re dei sistemi frenanti rispetto all'indice.





Tecnicamente, Brembo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,953. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```