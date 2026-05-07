Piazza Affari: si muove a passi da gigante Brembo
(Teleborsa) - Brilla l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che passa di mano con un aumento del 6,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brembo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il re dei sistemi frenanti rispetto all'indice.
Tecnicamente, Brembo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,953. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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