Piazza Affari: risultato positivo per Brembo
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che lievita del 2,60%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brembo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del re dei sistemi frenanti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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