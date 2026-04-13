Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:23
25.261 +0,58%
Dow Jones 19:23
47.948 +0,07%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 110.317,43 punti, in netto calo del 2,69%.
Condividi
```