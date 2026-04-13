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Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nominato co-Ceo

Economia
Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nominato co-Ceo
(Teleborsa) - Stefano Cantino è stato nominato co-Ceo della maison Dolce&Gabbana al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del Gruppo. Lo annuncia una nota del gruppo. "Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana", commenta Dolce.

Laureato in Scienze Politiche all'Università di Torino, Cantino entra a far parte di Dolce&Gabbana dopo aver maturato esperienze professionali in aziende quali Prada, Louis Vuitton e Gucci, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità globale in vari ambiti tra cui quello commerciale, nella direzione comunicazione, marketing e corporate, fino a raggiungere incarichi di vertice, tra cui quello di Chief Executive Officer. "Per me è un onore entrare a far parte della Dolce&Gabbana, che rappresenta in maniera straordinaria l'eccellenza italiana nel mondo", dichiara Cantino.

"L'arrivo di Cantino fa seguito al percorso di crescita di Dolce&Gabbana orientato all'evoluzione del modello organizzativo da Brand Fashion ad Azienda di Lifestyle", si legge nella nota del Gruppo, dopo l'addio alla presidenza di Stefano Gabbana, che ora valuta il futuro della sua quota del 40%.
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