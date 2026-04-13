Dolce&Gabbana, Stefano Cantino nominato co-Ceo

(Teleborsa) - Stefano Cantino
è stato nominato co-Ceo della maison Dolce&Gabbana
al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato
del Gruppo. Lo annuncia una nota del gruppo. "Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana", commenta Dolce.
Laureato in Scienze Politiche all'Università di Torino, Cantino entra a far parte di Dolce&Gabbana dopo aver maturato esperienze professionali in aziende quali Prada, Louis Vuitton e Gucci, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità globale in vari ambiti tra cui quello commerciale, nella direzione comunicazione, marketing e corporate, fino a raggiungere incarichi di vertice, tra cui quello di Chief Executive Officer. "Per me è un onore entrare a far parte della Dolce&Gabbana, che rappresenta in maniera straordinaria l'eccellenza italiana nel mondo", dichiara Cantino.
"L'arrivo di Cantino fa seguito al percorso di crescita di Dolce&Gabbana orientato all'evoluzione del modello organizzativo da Brand Fashion ad Azienda di Lifestyle", si legge nella nota del Gruppo, dopo l'addio alla presidenza di Stefano Gabbana
, che ora valuta il futuro della sua quota del 40%.