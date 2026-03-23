Banco Desio, si conclude il mandato di Alessandro Decio: Stefano Kuhn candidato alla successione

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha comunicato la conclusione del mandato di Alessandro Decio come Amministratore Delegato e Direttore Generale, alla naturale scadenza coincidente con l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2025, convocata per il 29 aprile 2026. L'accordo approvato dal CdA prevede, tra l'altro, un impegno di non concorrenza remunerato con 692.000 euro.



Il CdA ha indicato Stefano Kuhn come candidato idoneo alla successione. Kuhn proviene da BPER, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Retail & Commercial Banking Officer, e vanta un percorso consolidato nel sistema bancario italiano con particolare esperienza nella direzione commerciale e nella gestione di reti territoriali complesse.



Alessandro Decio ha dichiarato: "È stato un grande onore guidare la Banca e contribuire al suo percorso di crescita. Abbiamo scelto di restare vicini ai territori e alle persone, acquisendo nuove filiali mentre molti operatori riducevano la prossimità alla clientela."

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