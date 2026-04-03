Nexi, Vacheron (Worldline): dossier non è sul tavolo oggi, ma mai dire mai

(Teleborsa) - "La priorità per me è costruire un'azienda forte ed efficiente. Prima di qualsiasi consolidamento, dobbiamo essere solidi internamente. Ecco perché oggi siamo totalmente concentrati sull'execution del piano. Detto questo, quello dei pagamenti è un settore in evoluzione. Quindi, mai dire mai. Anche se il dossier non è sul tavolo oggi". Lo ha detto a Il Sole 24 Ore il CEO di Worldline , Pierre-Antoine Vacheron, rispondendo a una domanda su Nexi .



A una domanda sull'Italia, ha detto. "Siamo ancora indietro rispetto a Nexi, ma vediamo forte potenziale. L'Italia, guidata da Stefano Calderano, è un mercato importante, anche se pesa ancora poco sul totale. Ma lavoriamo per crescere, anche grazie alle partnership con Credem , Banco Desio , BNL, CCB e ING , con cui auspichiamo un'intesa sempre più globale".







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