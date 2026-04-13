FITA prima al mondo: eccellenza italiana nel taekwondo

(Teleborsa) - La Federazione Italiana Taekwondo (FITA) conquista la vetta del ranking mondiale delle Member National Associations (MNA) della World Taekwondo, superando 215 federazioni nazionali con un punteggio di 80,5 punti su 100. Un primato che vale piu` di qualsiasi medaglia: certifica l'eccellenza del sistema-Italia non solo nelle competizioni, ma nell'intero modello organizzativo e istituzionale.



La classifica elaborata dalla World Taekwondo si basa su cinque aree di valutazione: Governance (MNA Survey 2026), Participation, Performance, Events e Sustainability. Un sistema di misurazione che fotografa la solidita` complessiva di una federazione nazionale, ben oltre i risultati sportivi. Dietro l'Italia si collocano Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud.



"Sono felice per tutto il movimento del taekwondo italiano e orgoglioso di tutti coloro che quotidianamente lavorano per raggiungere questi risultati, dal settore organizzativo a quello tecnico", ha dichiarato il presidente federale Angelo Cito, che ha ringraziato anche il Ministero dello Sport, Sport e Salute e il CONI per il supporto garantito alle istituzioni sportive nazionali.



Il riconoscimento assume un peso specifico considerando le dimensioni globali della disciplina: oltre 80 milioni di praticanti in tutto il mondo e una rete in costante espansione. L'Italia si conferma cosi` punto di riferimento internazionale, un modello da seguire tanto sul piano competitivo quanto su quello istituzionale.

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