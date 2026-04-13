Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging , con una flessione del 2,05%.



Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di contenitori , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,59 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,98. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 16,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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