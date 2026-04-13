Milano 17:35
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Nasdaq 19:24
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Dow Jones 19:24
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Francoforte: in calo TUI

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo TUI
Rosso per TUI, che sta segnando un calo del 3,30%.
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