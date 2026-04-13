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Francoforte: rosso per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Continental
Sottotono la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un calo del 2,39%.
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