Giornata per lo più in rosso Tokyo e le altre borse asiatiche dopo il nulla di fatto dei colloqui Usa-Iran

(Teleborsa) - Segno meno per la maggior parte dei listini asiatici lunedì, dopo che i colloqui del fine settimana tra Stati Uniti e Iran non hanno raggiunto alcun consenso, con Washington che ora si prepara a bloccare lo Stretto di Hormuz per fare pressione su Teheran. Effetti subito visibili sui prezzi del petrolio, con Brent e Wti in rialzo tra il 7 e l’8% e di nuovo sopra il livello di 100 dollari al barile, rispettivamente a 102 e 104 dollari.



Tokyo , in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dello 0,75%, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen, che arriva al 2,87%. Negativo Hong Kong (-1,13%); sulla stessa linea, variazioni negative per Seul (-1,01%). In ribasso Mumbai (-1,28%); come pure, poco sotto la parità Sydney (-0,56%).



Allunga timidamente il passo l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto progresso dello 0,21%. Modesto guadagno per l' euro nei confronti della divisa cinese , che avanza di poco a +0,21%. Piccolo passo in avanti per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta portando a casa un misero +0,2%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,47%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,81%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 14/04/2026

05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2,1%; preced. 4,3%)



Mercoledì 15/04/2026

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,8%; preced. -5,5%)



Giovedì 16/04/2026

04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 1,2%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 6,3%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,8%)



Lunedì 20/04/2026

05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,7%).

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