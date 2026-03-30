Asia sotto pressione con crisi Iran. A picco Tokyo dopo BoJ

(Teleborsa) - Le borse asiatiche viaggiano in rosso nella prima seduta della settimana, di riflesso alle preoccupazioni per la guerra in Medioriente ed alla chiusura pesante di Wall Street venerdì scorso, mentre non si vedono segnali di schiarita.



Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo , che ha risentitodei commenti del governatore della BoJ Kazuo Ueda, che ha paventato un aumento dei tassi in risposta all'aumento dell'inflazioneda import.



L'indice Nikkei 225 sta lasciando sul terreno il 3,30%, continuando sulla scia ribassista di tre cali consecutivi in essere da giovedì scorso.



Cede parzialmente alle vendite anche Shenzhen, che retrocede dello 0,47%.



Negativa Hong Kong (-0,99%); in netto peggioramento Seul (-3,05%).



Variazioni negative per Mumbai (-1,43%); con analoga direzione, poco sotto la parità Sydney (-0,63%).



Giornata incolore per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,07%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,36%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,82%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Martedì 31/03/2026

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2%; preced. 4,3%)

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,9%; preced. 1,8%)



Mercoledì 01/04/2026

01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 15 punti)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,4 punti; preced. 53 punti).

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